Premiação do JemsFoto: Divulgação/PMP

Publicado 09/12/2024 20:42

Petrópolis - A Prefeitura premiou as escolas vencedoras da 32ª edição dos Jogos Estudantis Municipais (JEMS). A edição deste ano bateu recordes de inscrições e movimentou as unidades escolares da rede municipal. A escola Monsenhor João de Deus conquistou o topo do pódio seguida do Liceu São José de Itaipava (2º) e da Fábrica do Saber (3º).



“É um orgulho para o nosso governo ver a evolução do Jems e a felicidade dos alunos e alunas que participam dos jogos. O Jems é fruto de um trabalho em conjunto entre educação e esporte e todos os anos oferece aos jovens um momento de socialização e lazer”, disse o Prefeito Rubens Bomtempo.



Foram 38 escolas disputando modalidades como futsal, handebol, vôlei, basquete, futebol de campo, xadrez, tênis de mesa e atletismo. As competições acontecem na Escola Municipal Fábrica do Saber e no Esporte Clube Corrêas.



“O Jems é sempre uma festa e um momento muito importante de interação entre os nossos alunos e alunas”, destacou a secretária de Educação, Adriana de Paula. Todas as competições do Jems são para as categorias Sub-13 e Sub-15, ou seja, para alunos e alunas com idades entre 11 e 15 anos.