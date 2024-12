Turp Transporte é uma das empresas afetadas financeiramente no município - Foto: Enzo Gabriel/O Dia

Publicado 07/12/2024 07:04 | Atualizado 07/12/2024 07:13

Petrópolis - O Setranspetro informou, nesta sexta-feira (6), que as empresas de ônibus irão utilizar um empréstimo para o pagamento da folha salarial dos rodoviários em Petrópolis. O dinheiro, anteriormente, era previsto para quitar a segunda parcela do 13º da categoria.

A situação fez as empresas comunicarem a insegurança com a realização do pagamento da segunda parcela do 13º salário e do adiantamento no próximo dia 20 de dezembro, alegando dificuldades no fluxo de caixa, provocados, principalmente, pelo investimento em frota e o consequente atraso no pagamento do subsídio Vale-Educação, desde setembro, além do déficit da tarifa atual.

O Sindicato dos Rodoviários comemorou a conquista do pagamento dos salários. "Sem a intervenção firme do Sindicato, o cenário seria de incerteza para os trabalhadores e para os cidadãos de Petrópolis", destacou Glauco da Costa, presidente do grupo.