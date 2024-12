Formação de agente comunitários de saúde em Petrópolis - Foto: Divulgação

Formação de agente comunitários de saúde em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2024 21:58

Petrópolis - O Fórum Itaboraí: Política, Ciência e Cultura na Saúde, programa da presidência da Fiocruz em Petrópolis, concluiu na segunda-feira (2) uma oficina de formação para os novos agentes comunitários de saúde do município. O objetivo foi fortalecer a atuação desses profissionais nos territórios de Petrópolis, oferecendo ferramentas para uma prática de saúde integrada e participativa.



Realizado em parceria com a Secretaria de Saúde, a formação teve carga horária de 60 horas e contou com conteúdo teórico e aplicações práticas sobre ferramentas de Tecnologia Social, como o Diagnóstico Rápido Participativo (DRP), a Cartografia Participativa e o Teatro do Oprimido. Parte do curso aconteceu no auditório do Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), no Quitandinha, e a outra, na região do Itamarati.



“A familiarização dos agentes comunitários de saúde com princípios da Atenção Primária da Saúde, estabelecidos em Alma-Ata, em 1978, e adaptados aos nossos dias, centrados na organização e participação comunitária para a redução das inequidades e a promoção da saúde e o bem-estar, contribuirá significativamente para uma maior integração entre as comunidades e o poder público”, disse o diretor do Fórum Itaboraí, Felix Rosenberg.



Durante a formação, foram apresentados conceitos e ferramentas sobre a determinação socioambiental da Saúde, o Espaço Geográfico e o Território e métodos qualitativos de pesquisa. A oficina seguiu com as aplicações práticas das ferramentas no Itamarati. Na região, as equipes percorreram as localidades do Provisória, Floresta, Rua Bernardo Proença, Alcobacinha e Quissamã, para conhecer o território através da escuta comunitária, como parte do instrumento de travessia do método do DRP.



Durante o encerramento foram apresentados os resultados do diagnóstico feito pelas equipes que identificaram as principais vulnerabilidades e potencialidades de cada localidade do território. O material será sistematizado e encaminhado à Secretaria de Saúde.



Ricardo Patuléa, Secretário Municipal de Saúde, destacou a importância da formação para os agentes comunitários. “Essa parceria entre a Prefeitura de Petrópolis e a Fiocruz estabelece uma importante capacitação para estes profissionais, que com certeza, resultará em mais qualidade na atuação junto à população”, concluiu.