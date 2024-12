Vaga de estacionamento sinalizada - Foto: Divulgação/PMP

Vaga de estacionamento sinalizadaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 04/12/2024 07:22 | Atualizado 04/12/2024 07:31

Petrópolis - Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm agora direito a vagas de estacionamento exclusivas nas ruas da cidade. A Prefeitura, por meio da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), sinalizou dois espaços no Centro: nas ruas Raul de Leoni e na Piabanha. As placas foram instaladas na última semana.

Em abril, a Prefeitura iniciou a regulamentação da emissão das credenciais do estacionamento para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo o estacionamento em vagas destinadas a deficientes.

“Além dessas vagas exclusivas e a credencial para pessoas autistas, também estamos fazendo testes com sinais de trânsito sonoros em dois pontos do Centro Histórico. Ações como esta mostram nossa luta e trabalho para garantir que todas as vozes sejam ouvidas”, ressaltou a secretária da Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras, Marcia Schanuel.

A credencial pode ser obtida na sede da CPTrans (Rua Alberto Torres, número 115 – Centro). O setor funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, É preciso levar laudo médico atestando o diagnóstico de TEA, cópia do documento de identificação do solicitante, comprovante de residência, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e documento do veículo. A credencial tem validade de cinco anos a partir da data de emissão.