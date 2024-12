Concilia Petrópolis foi prorrogado - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 04/12/2024 07:28

Petrópolis - Quem está em dívida com o município tem, agora, um prazo maior para se regularizar. O programa Concilia Petrópolis foi prorrogado até o dia 18 de dezembro. As pessoas físicas ou jurídicas podem participar. É uma grande oportunidade: ficar em dia com a Prefeitura e, ainda, ganhar um desconto de até 100% nos juros e multas.



Esta edição do programa está sendo realizada na Casa dos Conselhos Municipais Augusto Ângelo Zanatta (Avenida Koeler, 260, Centro - na sede da Prefeitura). O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h; e no sábado, das 9h às 13h.

A Secretaria de Fazenda enviou, pelos Correios, 39 mil notificações para pessoas físicas e jurídicas que estão em dívida com o município. Informando sobre a oportunidade do programa Concilia Petrópolis.



"São dívidas referentes a IPTU, ITBI, ISS e taxas municipais. Quem participar do programa poderá pagar à vista, com desconto de 100% nos juros e multas, ou parcelado em até 60 vezes. Não dá para perder essa oportunidade", disse o secretário de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa.



O programa tem o acompanhamento da 4ª Vara Cível de Petrópolis e da OAB.