Homem foi preso em flagrante - Foto: Divulgação/105ª DP

Publicado 05/12/2024 21:55

Petrópolis - Um homem, de 35 anos, foi preso pela Polícia Civil acusado de ter agredido a sua companheira na frente dos filhos, incluindo um com Transtorno do Espectro Autista. O indivíduo foi encontrado na Rua Teresa e confessou o crime: "Fiquei nervoso e bati nela mesmo".

A vítima foi até a 105ª DP com lesões na boca e em outras partes do corpo, contando que as agressões ocorreram por horas durante a manhã de quarta-feira (4). Durante as agressões, a criança autista teve uma crise. Ciente de que o agressor poderia estar na Rua Teresa, os policiais foram ao local e capturaram o homem.

O acusado foi preso em flagrante e permanece à disposição da Justiça.