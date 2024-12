Faeterj Petrópolis é finalista do prêmio - Foto: Divulgação

Faeterj Petrópolis é finalista do prêmioFoto: Divulgação

Publicado 05/12/2024 21:40

Petrópolis - A Faculdade de Educação Tecnológica do Estado do Rio de Janeiro (Faeterj), em Petrópolis, é semifinalista do “Prêmio LED – Luz na Educação”, da Rede Globo e Fundação Roberto Marinho. A instituição concorre com o “Projeto JornADA: Empoderamento digital inclusivo para um Futuro mais promissor”, uma parceria entre a Faeterj e Vara da Infância e da Juventude de Petrópolis.

O Prêmio LED – Luz na Educação avalia os projetos com base nos critérios de inovação, impacto, escala e replicabilidade, e consistência metodológica. Os finalistas serão avaliados de 4 a 12 de dezembro. Os vencedores serão conhecidos em um programa especial na TV Globo em abril de 2025, além de ganharem um aporte financeiro no valor de R$ 200 mil.

“Esse é um marco importante para a nossa trajetória, que reflete o compromisso com o desenvolvimento da educação tecnológica e com a transformação social. É um reconhecimento à maturidade e à relevância do nosso trabalho. Seguiremos com ainda mais motivação, levando adiante o nosso compromisso com a criação de uma sociedade mais justa, igualitária e sustentável”, destacou a diretora da Faeterj Petrópolis, Lucimar Cunha.

Inclusão e igualdade de gênero

Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável a Organização das Nações Unidas, o projeto JornADA tem como objetivo principal capacitar meninas com habilidades digitais, promovendo inclusão social e igualdade de gênero.

O nome do projeto é uma homenagem a primeira mulher programadora Ada Lovelace. Ela foi matemática e escritora inglesa que viveu durante o século XIX. Reconhecida como a primeira programadora da história, Lovelace foi responsável por desenvolver o primeiro algoritmo interpretado por uma máquina.