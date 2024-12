Rodoviários receberam treinamento - Foto: Divulgação

Publicado 04/12/2024 21:36

Petrópolis - As empresas de ônibus Cidade Real, Cidade das Hortênsias e Turp Transporte receberam, na tarde desta segunda-feira (2), o programa de reciclagem da Defesa Civil, que trata sobre os protocolos de segurança adotados para casos de inundações, em Petrópolis. Um grupo de “multiplicadores” esteve no auditório do Setranspetro, tendo acesso aos devidos treinamentos, fortalecendo a capacidade de resposta em casos de desastres naturais.

O encontro reuniu representantes de todas as operadoras, abordando situações de alagamentos, inundações e enxurradas, através de um trabalho de orientação, prezando pela vida e segurança dos rodoviários e passageiros. “Destacamos a seriedade dos procedimentos, com informações úteis para o dia a dia dos profissionais, que serão colocados em prática, caso necessário”, disse a hidróloga Marcela Vidal, da Defesa Civil.

Desde 2022, as definições apresentadas aos rodoviários são baseadas em uma série de reuniões realizadas entre as equipes da Defesa Civil, Ministério Público, Corpo de Bombeiros, Setranspetro e empresas de ônibus. Os protocolos, já adotados, são utilizados, principalmente, durante as chuvas de verão e contam com uma série de equipamentos disponíveis, para manter e aprimorar a comunicação com a população.

Informações divulgadas pela Defesa Civil apontam o funcionamento de três cancelas, instaladas em pontos estratégicos, nas proximidades da UPA Centro, Ponte Fones e Duas Pontes. Entre a Ponte Fones e a Rua Paulo Barbosa, são totalizadas 15 ilhas de segurança. O monitoramento dos rios por meio de câmeras e as informações em tempo real, acontecem por SMS através do telefone 40199 ou WhatsApp pelo número (61) 2034-4611.

Segundo Gabriel Falcão, auxiliar de tráfego da Cidade Real, o treinamento promove mais segurança. “Nos sentimos mais preparados para aplicar os procedimentos necessários”, disse. Para Rafael Costa, gerente de tráfego da Cidade das Hortênsias, o encontro foi adequado, após a chegada de novas linhas à operação. “Aproveitei para tirar dúvidas”, contou. Max Daniel, gestor de frota da Turp Transporte, falou sobre a eficiência na comunicação. “Hoje, conseguimos ficar de prontidão, alertando e orientando os motoristas”, destacou.

Os processos de reciclagem são exemplos de resposta do sistema de transporte público, com base em todas as reuniões e definições. “Nos meses anteriores ao verão, todos os rodoviários passam por um curso de atualização. Seguimos satisfeitos com os resultados, principalmente, porque os rodoviários e passageiros compreenderam os protocolos”, concluiu Carla Rivetti, superintendente do Setranspetro.