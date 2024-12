Projeto social Pequena Tribo - Foto: Divulgação

Petrópolis - O projeto social Pequena Tribo fecha o ano de 2024 com atividades em duas escolas municipais de Petrópolis e atendendo um número recorde de crianças até o momento. São 100 meninos e meninas que, no contraturno escolar, têm aulas extracurriculares de dança, artes, respiração consciente, vivências sonoras, entre muitas outras oficinas lúdicas e sensoriais criadas para o desenvolvimento de suas potencialidades em diversas áreas, autoconhecimento e inteligência emocional. Todo o trabalho é feito a partir do resgate da cultura dos povos ancestrais ao mesmo tempo que estimula nos pequenos essas habilidades.

O projeto está sendo desenvolvido desde o início do ano na Escola Municipal Marieta Gonçalves, no bairro da Glória, e na Escola Paroquial São Francisco de Assis, no Bela Vista. E esta semana os alunos e responsáveis

comemoraram o encerramento do semestre com muita festa, dança, música e teatro nas duas escolas. As crianças encenaram o conto épico africano Sundiata, tradicional história do oeste da África, transmitida oralmente de gerações a gerações desde o século XIII. Com fantasias coloridas, textos ensaiados e cheias de orgulho, as crianças mostraram todos os trabalhos feitos nas oficinas de cultura africana durante o semestre.

“Nosso projeto traz realmente algo inédito e diferente de tudo que vemos em outros trabalhos com crianças. Temos muito orgulho em dizer que o que ensinamos aqui são lições que elas carregam. Além de toda a estrutura de aprendizado através dos contos, elas aprendem também a reconhecer os próprios sentimentos e o que fazer com o que estão sentindo. Sem dúvidas, serão adultos mais conscientes”, afirmou Rodrigo Ribas, coordenador do projeto.

Esse foi mais um semestre muito enriquecedor para as crianças da Pequena Tribo. Todos os dias elas se divertem e têm novos aprendizados. Nas oficinas de vivência sonora, por exemplo, elas exploram novos sons, ritmos e movimentos. Já na oficina de Ritmo e Movimento, a expressão corporal ganhou novos significados, inspirando neles autoconfiança e alegria. Sem falar das experiências vivenciadas com a “Respiração do Coração”. As crianças aprenderam a sentir a própria respiração e, também, o seu próprio toque. Nessa oficina, a troca de energia traz equilíbrio interno, essencial para o desenvolvimento emocional e social de cada uma das crianças. Além disso, cada respiração nos ensina sobre a importância de estarmos

presentes, de sentirmos o momento atual e de nos conectarmos com o que realmente importa.

“É muito gratificante ver esses jovens tendo contato com histórias tão fascinantes e descobrindo o mundo através de manifestações culturais tão diversas. Assim, mantemos vivas as culturas dos povos originários,

ampliamos a visão dos pequenos e pensamos no futuro a partir da conexão com as raízes culturais e históricas desses povos”, destacou o professor tradicional de Vedanta, Jonas Masetti, idealizador do projeto.

