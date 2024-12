Exposição de presépios faz parte do Natal Imperial - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 07/12/2024 06:26 | Atualizado 07/12/2024 06:26

Petrópolis - A terceira edição da Exposição de presépios da Rede Municipal de Ensino foi aberta nesta semana. Com 63 trabalhos das crianças da Educação Infantil, a exposição faz parte da programação do Natal Imperial 2024 e pode ser visitada até o dia 20 de dezembro.

Os presépios foram feitos com vários tipos de materiais. A criatividade e a imaginação das crianças é o que mais encanta. A exposição acontece no primeiro piso do Shopping Pátio Petrópolis. A visitação é gratuita, todos os dias das 10h às 22h.