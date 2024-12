Equipamentos entregues no Meio da Serra - Foto: Divulgação/PMP

Equipamentos entregues no Meio da SerraFoto: Divulgação/PMP

Publicado 09/12/2024 15:07

Petrópolis - Dois importantes equipamentos de saúde para a comunidade do Meio da Serra foram entregues: a reforma da Unidade de Saúde da Família (USF) e a nova base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As inaugurações aconteceram na manhã de sexta-feira (6).

A nova base do Samu conta com uma ambulância que vai funcionar 24 horas e uma equipe dedicada ao atendimento de urgências e emergências. "O Samu é um serviço essencial para a saúde pública, e com essa nova base, conseguimos reduzir consideravelmente o tempo de resposta em casos de emergência. A saúde da nossa população nunca esteve tão bem equipada", afirmou o secretário de Saúde, Ricardo Patuléa.

A Unidade de Saúde da Família Willian Jorge da Silva Seabra atende mais de 1.140 famílias. A USF passou por uma série de melhorias, incluindo pintura, manutenção de telhados, substituição de calhas e concretagem da área externa, além de aperfeiçoamentos na segurança e na comunicação visual.