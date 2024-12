Caminhão Caixa em Petrópolis - Foto: Divulgação/Caixa

Publicado 10/12/2024 17:33

Petrópolis - Nesta semana, até sexta-feira (13), o Caminhão Caixa está em Petrópolis para prestar atendimento aos empreendedores do município fluminense. A unidade móvel ficará instalada na Praça Dom Pedro II, no Centro e funciona das 10h às 15h.

O atendimento é exclusivo aos empreendedores e empresários de Petrópolis e região. Os clientes serão orientados sobre linhas de crédito e serviços do banco voltadas ao segmento de pessoa jurídica. Com destaque para o ProCred360, linha de capital de giro da CAIXA em parceria com o Governo Federal, que é

destinada ao público Microempreendedor Individual (MEI) e Microempresas (ME) e o Pronampe.

ProCred360

O ProCred360 é uma linha de capital de giro da CAIXA, em parceria com o Governo Federal, destinada ao público Microempreendedor Individual (MEI) e Microempresas (ME) com faturamento bruto anual igual ou inferior a R$ 360 mil.

As contratações podem alcançar valores de até R$ 150 mil, com prazo para amortização de até 48 meses

As taxas representam redução de mais de cinquenta por cento em relação à média praticada pelo mercado. Os juros de linhas de crédito para microempresas, de acordo com dados do Banco Central, ultrapassam 40% ao ano, enquanto a taxa máxima do Procred está em SELIC + 5% ao ano. Mais detalhes da linha estão disponíveis no site da CAIXA.

Pronampe

Linha de crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (PRONAMPE) para auxiliar no desenvolvimento e fortalecimento do negócio do Microempreendedor Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte.

As contratações podem alcançar valores de até R$ 150 mil, com prazo para amortização de até 48 meses e taxas de juros competitivas, de SELIC + 6% ao ano. Mais informações estão disponíveis no site da CAIXA.

Programa Acredita

O Acredita é um programa do Governo Federal destinado a estimular a geração de emprego e renda e promover o crescimento econômico do país, estabelecido pela Lei 14.995/2024. As ações incluem o estímulo ao crédito e renegociação de dívidas com microempreendedores individuais e microempresas, voltados especialmente à população mais vulnerável e com mais dificuldade de acesso a financiamentos bancários.

Mais informações estão disponíveis na página do Ministério do Empreendedorismo, Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.