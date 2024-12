Parte dos brinquedos arrecadados na campanha - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 10/12/2024 17:23

Petrópolis - O Procon Petrópolis apadrinhou 400 cartinhas de alunos e alunas da rede municipal de ensino na Campanha de Natal Solidário deste ano. As escolas selecionadas foram a Major Júlio Frederico Koeller, na Comunidade do Neylor, e a Gunnar Vingren, no Canto do Cemitério.

“Essa campanha de solidariedade é mais do que uma tradição; é um gesto que reforça nosso compromisso com o cuidado dedicado às crianças. Ver essa parceria entre a Educação e o Procon transformar vidas nos enche de orgulho”, afirmou o prefeito Rubens Bomtempo.

A campanha, que já é uma tradição do Procon, começou em 2015. “Desde então, escolhemos escolas junto à Secretaria de Educação para levar o Papai Noel e um momento de alegria para essas crianças. É um gesto simples, mas que significa muito para elas”, explicou o coordenador do Procon, Fafá Badia.

A entrega dos presentes conta com a presença do Papai Noel e ocorre diretamente nas escolas. Nesta terça-feira (10), a van do Procon entregou os primeiros presentes na Escola Gunnar Vingren. A próxima entrega será na Escola Major Júlio Frederico Koeller, na Comunidade do Neylor.

“Essa ação é um projeto incrível tanto para quem recebe quanto para quem doa. É emocionante ver o sorriso no rosto das crianças”, afirmou Mara Sampaio, chefe de atendimento do Procon.

O Procon Petrópolis funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, na Rua Dr. Moreira da Fonseca, 33, Centro (Praça Visconde de Mauá – Praça da Águia). A unidade de Itaipava atende das 10h às 16h, na Estrada União e Indústria, nº 10.800, no Centro da Cidadania.