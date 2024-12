Cerimônia de passagem de comando - Foto: Divulgação

Cerimônia de passagem de comandoFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2024 10:59

Petrópolis - Nesta semana, o Tenente-Coronel de Infantaria Diogo Oliveira Genial assumiu o comando do 32º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha. Ele assume o lugar do Coronel de Infantaria Carlos Otávio Macedo de Sousa.

Inicialmente, houve a recepção pela Guarda do Quartel ao General de Brigada Ricardo Augusto Montella de Carvalho, Comandante da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha e General de Brigada Veterano Juarez Genial, pai do Tenente-Coronel Genial, Comandante sucessor.

Em seguida, ocorreu, no Salão Nobre Duque de Caxias, a Inauguração do Retrato do Coronel Macedo para a Galeria dos eternos Comandantes do “Nosso Batalhão”. Durante a cerimônia, o General Montella, Comandante da 4ª Bda Inf L Mth, fez a entrega do Distintivo de Comando ao Comandante sucedido e, também, as entregas de uma lembrança da cidade de Petrópolis, pelo Prefeito Rubens Bomtempo, o Título Honorífico de Cidadania Petropolitana concedido pelo Vereador Ronaldo Ramos e uma lembrança das Associações Castrenses de Petrópolis.

Durante a solenidade de Passagem de Comando, presidida pelo General Montella, o Coronel Macedo realizou as suas despedidas e, após, o Comandante da Brigada de Montanha proferiu a leitura da referência elogiosa consignada ao Coronel Macedo.

Dando prosseguimento, foi lida a exoneração e nomeação dos comandantes sucedido e sucessor e, em seguida, a transmissão do cargo.

Prestigiaram o evento com suas presenças, o Dr Rubens José de França Bomtempo, Prefeito de Petrópolis; o Dr Jorge Luiz Martins Alves, Juiz Titular da 4ª Vara Cível, Fazenda Pública; a Dra Juliana Marise e Silva, Procuradora-Seccional da União em Petrópolis; os Coronéis Reginaldo Rosa dos Santos, Chefe do Centro General Ernani Ayrosa e demais Comandantes das Organizações Militares da Brigada de Montanha e da Guarnição de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro; os Coronéis Veteranos e eternos Comandantes do Batalhão Oliveira e Ribeiro Neto e demais veteranos das Forças Armadas; o Coronel BM R/1 Rafael Simão, Secretário de Desenvolvimento Econômico; o Tenente-Coronel BM Feliciano Francisco Suassuna, Comandante do 15º GBM; o Tenente-Coronel BM Rodrigo Werner, Secretário de Proteção e Defesa Civil; o Capitão Av Cesar Simões, Comandante do Destacamento do Pico do Couto; a Sra Silvia Guedon, Secretária de Turismo de Petrópolis; a Profª Adriana de Paula, Secretária de Educação; o Revmo Sr Monsenhor José Maria Pereira, Vigário Geral da Diocese de Petrópolis, representando o Bispo de Petrópolis; os vereadores Hingo Hammes, prefeito eleito em 2024, Ronaldo Ramos, Frederico Procópio e Dr Mauro Peralta; o Inspetor Edgar Theobald, Comandante da Guarda Civil Municipal; os presidentes e representantes da AVANB, AORE-Petrópolis, AVANB e APP, do Lions Club e Rotary Club, das Lojas Maçônicas de Petrópolis; de representantes da sociedade petropolitana; e familiares e amigos dos Comandantes sucedido e sucessor.