Polícia Ambiental verificou a denúnciaFoto: Divulgação/Linha Verde

Publicado 12/12/2024 11:10

Petrópolis - A Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual dos Três Picos identificou dois mil metros quadrados de área degradada em Pedro do Rio. A ação ocorreu nesta quarta-feira (11), após o recebimento de denúncias através do Linha Verde - programa do Disque Denúncia voltado para o meio ambiente.

Os agentes foram até a Estrada Guilhermino Martinho, onde o terreno, que estava fechado, tinha uma placa de aluguel ou vendo do terreno, que corroborava com a denúncia. Os suspeitos foram procurados, mas sem sucesso.

A ocorrência foi registrada na 106ª DP, em Itaipava.