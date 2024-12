Fred Procópio (esq.) e Hingo Hammes (dir.) - Foto: Divulgação

Publicado 12/12/2024 11:16

Petrópolis - O prefeito eleito de Petrópolis, Hingo Hammes, anunciou Fred Procópio como o novo Secretário de Governo. Fred traz consigo uma vasta experiência na gestão pública, com passagens tanto no Legislativo quanto no Executivo municipal.

Formado em direito pela UCP e com pós-graduação em direito ambiental e urbanístico, Fred Procópio foi vereador e, em 2021, assumiu a presidência interina da Câmara Municipal de Petrópolis. Além disso, atuou como Secretário de Meio Ambiente.

"Estou pronto para trabalhar em conjunto com o prefeito e toda a equipe. Além disso, cuidar do diálogo entre o executivo, legislativo e sociedade civil é uma missão que assumo com prazer. Me sinto muito honrado pelo convite e feliz por poder ampliar a minha parceria com os vereadores, em especial, o presidente Júnior Coruja", afirmou Fred.

Hingo Hammes destacou a importância da experiência e da formação técnica de Fred Procópio para a nova gestão. "Fred é um nome preparado e com uma trajetória que agrega muito ao nosso governo. Tenho certeza de que ele desempenhará um papel estratégico na articulação das políticas públicas que transformarão nossa cidade, sempre com o foco em um trabalho eficiente", declarou o prefeito eleito.