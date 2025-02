Carros clonados apreendidos na BR-040 - Foto: Divulgação

Publicado 03/02/2025 18:37

Petrópolis - a noite de sexta-feira(31), dois carros clonados foram recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante fiscalização na BR-040, em Petrópolis. Os dois veículos pertenciam ao mesmo proprietário e possuíam registro criminal.

Por volta de 19h30, uma equipe da PRF realizava ronda, quando visualizou um veículo estacionado com indícios de marcações nos vidros do automóvel. Durante tentativa de consulta de placa, o veículo não foi identificado. Em conversa com populares, os agentes conseguiram chamar o proprietário do automóvel, que encontrou a equipe observando o seu outro veículo. Em consulta aos elementos identificadores dos dois veículos, constatou-se que ambos eram produto de roubo/furto.

Indagado sobre a procedência dos veículos, o condutor afirmou ser lavrador e ter trocado os dois carros pelos produtos de sua lavoura, mas não soube indicar a pessoa com quem fez a troca.

A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia Civil.