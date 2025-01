Homem foi levado para a 105ª DP - Foto: Reprodução

Homem foi levado para a 105ª DPFoto: Reprodução

Publicado 30/01/2025 19:27

Petrópolis - A Polícia Militar prendeu um homem pelos crimes previstos na Lei Maria da Penha, na Posse, nesta quarta-feira (29). O indivíduo estava foragido e seria integrante do tráfico de drogas no Morro do Querosene.

Segundo a PM, o invadiu a casa da ex-companheira com uma arma de fogo, dizendo que mataria a mulher e o filho pequeno. Ainda de acordo com a polícia, o fato não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do autor.

O homem foi levado para a 105ª DP e está à disposição da Justiça.