Câmara Municipal de PetrópolisFoto: Arquivo

Publicado 29/01/2025 12:52

Petrópolis - A nova composição da Comissão de Crise Climática e Ambiental da Câmara Municipal começa os trabalhos acompanhando de perto a efetivação do Plano de Contingência e a atuação de resposta do município às chuvas de verão. O presidente da Comissão, vereador Thiago Damaceno, destacou que a postura será colaborativa e no sentido de somar esforços.

“Neste fim de semana já tivemos fortes chuvas na cidade. A situação em início de ano sempre é crítica e, neste momento, nos cabe colocar a Câmara Municipal à disposição para auxiliar no que for necessário na ação de resposta. E isso inclui também acompanhar toda a rede de apoio, como a estrutura da Defesa Civil e demais órgãos, a mobilização através dos pontos de apoio e dos Núcleos Comunitários de Defesa Civil, os Nudecs, entre outras ações”, destacou o vereador.

A Comissão de Crise Climática e Ambiental foi criada pela Câmara após as catástrofes climáticas de fevereiro e março de 2022, com o objetivo de monitorar e apontar soluções dentro de um cenário de mudanças climáticas que atingem todo o mundo. Com a nova composição, o grupo é composto também pelo vice-presidente, vereador Júnior Paixão; e pelo vogal, vereador Dr. Aloísio Barbosa.