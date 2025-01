Segunda via pode ser emitida em cinco pontos de atendimento - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 27/01/2025 14:18

Petrópolis - Os moradores de Petrópolis têm até a próxima sexta-feira (31), para aproveitar o desconto de 10% no pagamento em cota única do IPTU 2025. Esta é a última semana para regularizar a situação com o benefício.

O prefeito Hingo Hammes destacou a importância da medida para atender os contribuintes. “Estendemos o prazo para o desconto de 10% no pagamento porque entendíamos a importância de dar mais tempo para que todos pudessem aproveitar esse benefício. Sabíamos que, no final do ano passado, durante a gestão anterior, ocorreram problemas com a emissão dos carnês, o que dificultou para muitas pessoas organizarem o pagamento dentro do prazo original. Nosso objetivo foi garantir que ninguém fosse prejudicado por essa situação e que todos tivessem a oportunidade de planejar melhor e aproveitar o desconto. Essa medida refletiu o compromisso da nossa gestão em priorizar o bem-estar e a justiça para a população”, afirmou.Para facilitar o acesso aos carnês, a Prefeitura disponibilizou uma plataforma online no site oficial e também criou cinco pontos de atendimento presencial para a emissão da segunda via. Esses locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e estão disponíveis nos seguintes endereços:Secretaria de Fazenda: Avenida Koeler, 260 – CentroCentro de Cultura: Praça Visconde de Mauá, 305 – CentroParque de Itaipava: Estrada União e Indústria, 10.000 – ItaipavaCOMDEP: Rua General Rondon, 400 – QuitandinhaINPAS: Rua Doutor Alencar Lima, 35, Sala 101 – Centro“O IPTU é fundamental para garantir recursos que são aplicados diretamente em saúde, educação, coleta de lixo, infraestrutura e obras. Estender o prazo foi uma forma de atender às pessoas, assegurar o benefício do desconto e aumentar a arrecadação para investir no que é mais importante para a cidade”, destacou o secretário de Fazenda, Fabio Junior.A Prefeitura reforça que o prazo não será prorrogado novamente e orienta os contribuintes a emitirem o carnê o quanto antes, garantindo o desconto até 31 de janeiro. Após passado o período, os contribuintes ainda poderão pagar o tributo em cota única, até 20/02 com 7% de desconto, e até 20/03 com 5%.