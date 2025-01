Ponte foi danificada após as chuvas da última semana - Foto: Divulgação/PMP

Ponte foi danificada após as chuvas da última semanaFoto: Divulgação/PMP

Publicado 29/01/2025 12:35

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da secretaria de Obras, vai fazer uma obra emergencial de recuperação da ponte de acesso à rua Eduardo Troyack, no Bingen. A estrutura cedeu parcialmente com a chuva na última sexta-feira (24).

“Foi realizada uma vistoria técnica pelos órgãos da Defesa Civil, a CPTrans e uma equipe técnica da secretaria de Obras para a avaliar a situação da ponte no fim da semana passada. A passagem ainda está permitida para pedestres e carros de pequeno porte, mas foi constatada a necessidade de uma reconstrução da ponte, o que será iniciada em breve" destacou o prefeito Hingo Hammes.

O projeto e o orçamento da obra estão sendo levantados pela secretaria de Obras. A previsão é de que o trabalho dure de 30 a 45 dias.

"Serão instaladas vigas metálicas, que tem uma montagem mais rápida. Além disso, será feita pavimentação com concreto. Também será necessária a reconstrução de parte da estrutura da margem com muro gabião", informou o secretário de Obras, Maurício Veiga, que disse ainda que a equipe técnica identificou que a estrutura da ponte atual acaba gerando problemas na passagem do rio no trecho. "Ela gera um estreitamento, que dificulta a passagem da água. Com a nova ponte, essa estrutura será modificada para recuperar o curso natural do rio".