TEDxPetrópolis 2024Foto: Divulgação/@lvieirart

Publicado 29/01/2025 12:44

Petrópolis - As 12 talks da edição 2024 do TEDxPetrópolis estão disponíveis no canal do Youtube do TEDx Talks Global, que reúne conversas de todos os TEDx do mundo.

“Foram ideias muito inspiradoras, cada uma voltada para um tema específico, comandadas por pessoas de extrema relevância nos seus nichos. Este conteúdo agora está disponível para que todos possam se inspirar!”, destacou a organizadora do TEDxPetrópolis Camila Miranda.

[Re]existir foi o tema central da edição, realizada no Centro Cultural Sesc Quitandinha, no dia 26 de outubro de 2024. Dividido em três blocos: Identidade, com objetivo de inspirar a população petropolitana para reacender o orgulho e a essência de comunidade, com palestrantes e temas locais; Resiliência, com experts para falar de temas que ainda temos a superar; e Ressurgir, com o que está sendo ou ainda pode ser feito.

Ao todo, foram 12 nomes, dentre especialistas e pensadores, convidados a darem as melhores palestras de suas vidas em até 15 minutos.

Estiveram presentes Carolina Freitas, jornalista e idealizadora do Projeto “Petrópolis Sob Lentes”; Anamarina Abrantes, head de Marketing da Netflix; Ladmir Carvalho, fundador da Alterdata; Gabriel Frazão, criador de conteúdo e empresário; Mariana Uchôa, fundadora da DiversiGames; Ricardo Brautigam, idealizador do “Rock The Mountain”; Carolina Marcelino, jornalista da CNN, entre outros, que levaram exemplos práticos de como a renovação é possível hoje para a cidade que queremos construir.