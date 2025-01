Ação de conscientização no Terminal Corrêas - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2025 19:13

Petrópolis - Em uma ação conjunta, a Prefeitura de Petrópolis está intensificando as ações contra o mosquito Aedes aegypt (transmissor do vírus da dengue, zika e chikungunya) em toda a cidade. Equipes das secretarias de Defesa Civil e da Saúde iniciaram nesta quinta-feira (30) uma panfletagem nos terminais rodoviários do Centro, Corrêas e Itaipava. A ação continua nesta sexta-feira (31), das 7h às 11h.

“A luta contra o mosquito da dengue tem que ser de todos. Toda a cidade precisa estar envolvida e fazer sua parte, sociedade civil e poder público”, disse o prefeito Hingo Hammes, lembrando que com apenas 10 minutos por semana é possível eliminar os focos de mosquito transmissor de dengue nas casas e terrenos.

Também foram enviados alertas via SMS alertando a população sobre a proliferação do mosquito da dengue e a importância se eliminar os criadouros. “Hoje (quinta) e amanhã (sexta) vamos utilizar as sirenes do sistema de alerta para enviar mensagens para a população. É importante que todos estejam unidos e preparados para combater o mosquito”, disse o secretário de Proteção e Defesa Civil, Guilherme Moraes.

“Além dessa ação conjunta nos terminais rodoviários, retomamos as visitas domiciliares realizadas aos sábados pelos agentes de Combate às Endemias (ACEs) e a resposta da população tem sido positiva, com muitos moradores colaborando e entendendo a importância de estarmos juntos na luta contra o mosquito da dengue”, ressaltou o secretário de Saúde, Luis Cruzick, lembrando que em caso de sintomas é preciso procurar uma unidade de saúde.

Confira as ações para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypt

- Não deixar água parada, como em recipientes, pneus

- Não deixa a caixas d'água destampada

- Faça a limpeza das calhas e caixas d´águas regulamente

- Coloque areia nos pratinhos de plantas

- Higieniza recipientes que armazenam água

- Armazene garrafas de forma correta – tampados, com a boca ou gargalo voltados para baixo