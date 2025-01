Concretagem será feita em ruas do Carangola - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2025 19:17

Petrópolis - A prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Obras, começa nesta quinta-feira (30) o trabalho de pavimentação de três ruas do bairro Carangola. A ação tem apoio do Governo do Estado, que enviou maquinário e o concreto que será utilizado no trabalho. Durante o período de intervenções haverá interdição no trânsito.

“Durante a campanha estive no bairro e firmei este compromisso com a população do Carangola a respeito da pavimentação. É uma demanda antiga que, agora, em parceria com o Governo do Estado estamos iniciando. A gente começa um serviço que será expandido mais tarde para outros bairros”, destacou o prefeito Hingo Hammes, que pontuou ainda que o trabalho vai ajudar a melhorar a mobilidade. “São ruas que são fundamentais para o trânsito. Algumas, sequer possuem pavimentação. É um trabalho feito do zero”.

A primeira via a receber a concretagem é a servidão Agostinho Rodrigues, que conecta o Cidade Nova à estrada do Carangola. “Todo o trabalho de drenagem já foi feito. Hoje começa o nivelamento da via, a fresagem, para depois receber a malha de ferro e o concreto”, explicou o secretário de Obras, Maurício Veiga.

Além da Servidão Agostinho Rodrigues, também passará pela intervenção a Rua Carlos Carnevalle (até o trecho em que ela se encontra com a Rua Dr. Lipold) e a Rua Renato Petroshi. “Essa última ainda estamos aguardando o trabalho de manutenção da rede de esgoto, que está sendo executado pela Águas do Imperador”, informou o secretário de Obras.

“Este e muitos trabalho só estão sendo possíveis através da parceria com o Estado, através do Instituto Rio Metrópole. Agradeço ao governador Cláudio Castro, ao presidente do IRM, Davi Perini Vermelho, e ao secretário Bernardo Rossi, se realizou essa articulação”, concluiu Hingo.

Durante a execução dos trabalhos de concretagem no bairro Carangola, as três vias sofrerão interdições. Agentes da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes - CPTrans, farão a organização e a orientação. Motoristas, em especial os que moram nestes endereços, precisam buscar rotas alternativas.