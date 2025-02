Governo do Estado, Prefeitura de Petro?polis e Caixa Econo?mica Federal assinam contrato das obras de 140 moradias no bairro Mosela com um investimento total de aproximadamente R$ 23,5 milhões - Foto: Uanderson Fernandes

Publicado 31/01/2025 23:26

Petrópolis - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Habitação de Interesse Social, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis e a Caixa Econômica Federal, assinou, na quinta-feira (30), o contrato que garante a construção de 140 novas moradias no bairro Mosela, com um investimento total de aproximadamente R$ 23,5 milhões. O valor será aplicado por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), parte do programa Minha Casa Minha Vida, e vai beneficiar diretamente as famílias que foram afetadas pelas tragédias ocorridas em 2011.

"A viabilização deste empreendimento na Mosela é um marco histórico. É mais dignidade, qualidade de vida e segurança para a população petropolitana. E isso se tornou possível em virtude de uma soma de esforços entre diferentes entes públicos", afirmou o governador Cláudio Castro.

Para o secretário de Habitação de Interesse Social, Bruno Dauaire, estar em Petrópolis para anunciar a formalização deste sonho é muito gratificante.

"A secretaria foi responsável por realizar o credenciamento da empresa, que executará as intervenções na Mosela. Então sabemos exatamente qual é a relevância deste empreendimento para as 140 famílias que serão beneficiadas", destacou o secretário.

Durante a cerimônia, o prefeito Hingo Hammes, falou sobre a importância desse projeto para a reconstrução da vida e da dignidade das vítimas da tragédia.

"Mais do que solenidades, o que realmente importa é a entrega das chaves às famílias que aguardam há mais de 13 anos. A união entre governo municipal, estadual, Caixa e a empresa responsável demonstra nosso compromisso em transformar essas moradias em realidade. É um momento de orgulho para todos nós", concluiu o prefeito.

Representada pelo superintendente executivo, Pedro Mattoso, a Caixa Econômica Federal reforçou seu compromisso em garantir que as obras sejam concluídas dentro do cronograma estabelecido, destacando os esforços contínuos para o cumprimento dos prazos.

O empreendimento

O condomínio será construído na Rua Alberto Oliveira e contará com áreas comuns, de lazer e convivência, como playground, bicicletário e portaria. A Secretaria de Habitação, em parceria com a Prefeitura de Petrópolis, terá a incubência de fazer a indicação dos beneficiários à Caixa Econômica Federal.