Agita Petrópolis voltou no dia 14 de janeiroFoto: Divulgação/PMP

Publicado 31/01/2025 23:32

Petrópolis - O Agita Petrópolis vem se consolidando como um grande sucesso. O Projeto voltou no dia 14 de janeiro, com uma programação de mais de 30 aulas semanais em seis núcleos diferentes. Na última quarta-feira (29), o projeto atingiu a marca de 1.200 inscrições.

“O Agita é um programa nosso que temos um carinho especial. Ver que a cidade abraçou mais uma vez o programa, com essa força, com esse impacto, nos mostra a importância desse trabalho de atividade física e melhora na qualidade de vida”, disse o prefeito Hingo Hammes.

Hoje, o programa conta com seis núcleos em funcionamento: Secretaria de Esportes, Inpas, Itamarati, Vicenzo Rivetti, Pedro do Rio e Madame Machado. “Queremos ampliar cada vez mais o programa. Atualmente oferecemos atividades em regiões distintas buscando alcançar o maior número de alunos”, comenta o secretário de Esportes, Leandro Kronemberg.

O programa é fundamental para o bem-estar e saúde do público idoso. “Contamos com uma rede de alunos com mais de 50% idosos. Esse trabalho é fundamental para esse público, tanto pelas atividades físicas quanto para a socialização. Oferecemos atividades para todas as idades, mas a importância que esse trabalho tem para o público idoso é primordial”, explica Daniele Oliveira, Coordenadora do Agita.

Os interessados podem tirar dúvidas e se inscrever para participar das aulas por meio do telefone 2249-6803 ou na sede da Secretaria de Esportes Rua 16 de março, 183 - 2º andar - Centro das 9h às 17h.