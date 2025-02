Aniversário do Palácio de Cristal - Foto: Divulgação/PMP

Aniversário do Palácio de CristalFoto: Divulgação/PMP

Publicado 03/02/2025 18:40

Petrópolis - O Palácio de Cristal completou 141 anos e recebeu uma homenagem da Prefeitura de Petrópolis em uma cerimônia que reuniu autoridades, representantes do setor turístico e convidados. O evento contou com uma encenação simbólica, na qual uma personagem representou a Princesa Isabel, relembrando a história do monumento. Durante a celebração, o prefeito Hingo Hammes participou do corte de um bolo em referência à data, reforçando a importância do patrimônio para a cidade e para o turismo local.

Inaugurado em 1884, o Palácio de Cristal foi encomendado pelo Conde d'Eu, marido da Princesa Isabel, para abrigar exposições de produtos agrícolas e flores. A estrutura pré-moldada em ferro fundido foi fabricada na França e montada em Petrópolis pelo engenheiro Eduardo Bonjean. Ao longo dos anos, o palácio se tornou um dos principais pontos turísticos da cidade, sediando eventos culturais e históricos.

“O Palácio de Cristal é um símbolo da nossa história e cultura, não apenas para Petrópolis, mas para todo o Brasil. Estamos comprometidos em revitalizar nossa vocação turística, trabalhando em parceria com o trade turístico e toda a sociedade, sempre com transparência e união de esforços. Acreditamos que, por meio dessa colaboração, poderemos impulsionar o desenvolvimento econômico e cultural da nossa cidade, valorizando nossos patrimônios históricos e naturais”, destacou o prefeito Hingo Hammes durante a cerimônia.

O secretário de Turismo, Pablo Kling, enfatizou a importância do palácio no contexto histórico e cultural. “Este é um dos equipamentos mais emblemáticos de Petrópolis, com uma relevância que vai além do turismo de lazer. Precisamos fortalecer este espaço e garantir que continue sendo um atrativo fundamental para visitantes e moradores”, avaliou.

“Petrópolis é uma cidade histórica e essencial no corredor turístico do estado. Nosso compromisso é apoiar iniciativas culturais, sociais e esportivas, fortalecendo o desenvolvimento local e a preservação do patrimônio”, disse o presidente da Enel, Francesco Moliterni, que reafirmou o compromisso da empresa com investimentos na cidade e no setor cultural.

O presidente do Petrópolis Convention & Visitors Bureau (PC&VB), Fabiano Barros, ressaltou o papel do Palácio de Cristal na atração de diferentes perfis de visitantes.

“Este equipamento tem uma importância estratégica para o turismo de Petrópolis. Além do turismo de lazer, ele atrai grupos voltados ao turismo pedagógico e à melhor idade, fortalecendo a economia local e diversificando as experiências oferecidas”,.

O evento contou ainda com a presença dos vereadores Aloisio Barbosa, Laranja e Marquinhos Almeida, além dos secretários municipais.