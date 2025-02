Museu Imperial, em Petrópolis - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Museu Imperial, em PetrópolisFoto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 03/02/2025 18:47

Petrópolis - O governador Cláudio Castro anunciou, neste domingo (02), a modernização dos equipamentos utilizados no espetáculo ‘Som e Luz’ do Museu Imperial, em Petrópolis. O retorno das apresentações será viabilizado por meio da Lei de Incentivo à Cultura e do investimento de R$ 1,7 milhão da Enel. Suspenso desde 2020, o evento volta a integrar o circuito cultural e histórico do município.

Castro destacou a utilização de equipamentos modernos para a retomada do projeto e reforçou a relevância da iniciativa para a preservação da memória histórica. A previsão é que o espetáculo seja mantido pelos próximos 10 anos.

"A história do país precisa ser valorizada e essa iniciativa tem papel fundamental no turismo. O resgate da memória nacional fortalece políticas culturais e destaca a identidade do Estado. Petrópolis tem um papel central nesse contexto e seu potencial histórico precisa ser ainda mais promovido",afirmou o governador.

Criado em 2002, o evento ocorre no Museu Imperial, um dos destinos mais visitados do Rio de Janeiro. Anualmente, cerca de 100 sessões eram realizadas, reunindo 250 espectadores por apresentação. Desde o lançamento, mais de 400 mil pessoas já acompanharam a performance, que utiliza efeitos especiais de iluminação e som para narrar a história de Dom Pedro II.

A secretária de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros, ressaltou a importância da modernização do projeto.

"O ‘Som e Luz’ atrai tanto visitantes quanto moradores. Com essa renovação, o público terá uma experiência aprimorada, aliando tecnologia e patrimônio histórico" disse.

O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, enfatizou a articulação necessária para a retomada do espetáculo.

“Trabalhei para viabilizar esse retorno desde antes da minha eleição. Com a colaboração do governo estadual, dos parceiros da iniciativa privada, como a Enel, e da Prefeitura de Petrópolis, conseguimos garantir essa conquista para a cidade” afirmou o prefeito.

O secretário de Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi, pontuou os benefícios da modernização.

“A revitalização desse evento reforça o papel do Museu Imperial no turismo local. A implantação de equipamentos mais eficientes também reduzirá o consumo de energia, ampliando a longevidade do projeto”.