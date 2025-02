Ao todo, 3.888 unidades foram apreendidas - Foto: Divulgação/PRF

Publicado 03/02/2025 19:19

Petrópolis - Na manhã de quinta-feira (30), policiais rodoviários federais apreenderam quase quatro mil garrafas de azeite transportadas em um caminhão. A ação foi na BR-040 e duas pessoas foram detidas.

Uma equipe fazia fiscalização em Petrópolis quando abordou um caminhão. Dentro do baú do veículo foram encontradas 162 caixas contendo 24 garrafas de azeites em cada, totalizando 3.888 unidades. O motorista que estava acompanhado do ajudante informou que não possuía a nota fiscal do produto e que a origem da viagem foi em Belo Horizonte com destino ao Rio de Janeiro.

Posteriormente, apresentou uma nota fiscal digitalizada de apenas 80 caixas, mas sem conexão com o produto que a princípio estava rotulado com uma marca de Portugal e que não pode ser comercializada no Brasil.

Diante do fato, a ocorrência foi encaminhada para a Secretaria de Estado da Fazenda(SEFAZ) de Levy Gasparian.