Carreta da Saúde estava estacionada na Praça Dom Pedro - Foto: Divulgação

Carreta da Saúde estava estacionada na Praça Dom PedroFoto: Divulgação

Publicado 20/02/2025 17:02

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, em parceira com o Governo do Estado, está levando os atendimentos das duas carretas com equipamentos modernos para realização de exames de mamografia e ultrassonografia para Corrêas. Os serviços, que desde a semana passada estavam sendo oferecidos no centro da cidade, estão a partir desta quinta-feira (20) mais próximos dos distritos. A ação faz parte de uma parceria da Prefeitura de Petrópolis com o Governo do Estado do Rio para reduzir filas na saúde e atender a população com maior agilidade.



“Nosso objetivo é atender a população dos distritos que esperam por exames de mamografia e ultrassonografia e assim diminuir as filas da saúde”, explicou o prefeito de Petrópolis Hingo Hammes.



As carretas foram estacionadas na Estrada União e Indústria, 4000 (antiga Montreal) e oferecem exames até a próxima quarta-feira (26). Por dia, são disponibilizadas 80 vagas para mamografia e 70 para ultrassonografia nas seguintes modalidades: Tireoide, Tireoide com Doppler, Mamária, Pélvica, Transvaginal e Transvaginal com doppler. Os pacientes estão sendo encaminhados pelo setor de regulação da Secretaria Municipal de Saúde. Mas no caso da mamografia, quem tiver o pedido do médico pode procurar diretamente a unidade móvel para realizar o exame.



“Nós observamos que ainda existem pacientes que precisam destes exames nos distritos e por isso decidimos levar o serviço para mais perto dessas pessoas. Mais uma vez eu agradeço a sensibilidade do governador Cláudio Castro e da secretaria Estadual de Saúde, Claudia Melo, que estão empenhados em nos ajudar a reduzir as filas de exames”, concluiu o Secretário Municipal de Saúde, Luís Cruzick.



Até o momento já foram realizados nas carretas estacionadas no centro da cidade 496 exames de mamografia e 345 de ultrassonografia. A equipe conta com 13 funcionários, incluindo um médico e uma técnica de enfermagem. Para a realização de ultrassonografia mamária em pacientes acima de 40 anos, é necessário apresentar o laudo da última mamografia realizada no período de um ano.

Confira os documentos que precisam ser apresentados:



Carteira de identidade

Cartão do SUS

Comprovante de residência atual

Pedido médico original