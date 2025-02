Prazo se encerra nesta quinta-feira - Foto: Arquivo

Petrópolis - Os contribuintes de Petrópolis têm até esta quinta-feira (20) para pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2025 em cota única com 7% de desconto. Essa é a última oportunidade para garantir o abatimento.“Esse desconto é um incentivo para que os contribuintes regularizem suas obrigações dentro do prazo, garantindo investimentos na cidade”, destaca o prefeito Hingo Hammes.A prorrogação do desconto foi necessária devido a atrasos na entrega dos carnês físicos pela gestão anterior, o que comprometeu o acesso aos boletos no prazo original, até 7 de janeiro. Para minimizar os impactos, a Prefeitura estruturou um sistema online e pontos de atendimento presencial. Com isso, mais de 30 mil contribuintes já quitaram o imposto na primeira fase.Mesmo com a redução do desconto de 10% para 7%, a opção continua vantajosa. “A poupança não alcança rentabilidade de 7% atualmente. Pagar com desconto é mais rentável que deixar o dinheiro parado”, explica o secretário de Fazenda, Fábio Júnior.A partir de 21 de fevereiro, o desconto cairá para 5%, válido até 20 de março. Para facilitar o acesso aos boletos, a Prefeitura disponibiliza a emissão da segunda via no site oficial . Além disso, três postos de atendimento presencial estão disponíveis em diferentes pontos da cidade:- Secretaria de Fazenda – Avenida Koeler, 260 – Centro- COMDEP – Rua General Rondon, 400 – Quitandinha- INPAS – Rua Doutor Alencar Lima, 35, Sala 101 – Centro