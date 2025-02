Acusado foi preso por agentes da 106ª DP - Foto: Divulgação

Publicado 14/02/2025 17:12

Petrópolis - No início da tarde desta sexta-feira (14), a Polícia Civil prendeu um homem, de 47 anos, acusado de estelionato no Rio Grande do Norte, tendo gerado um prejuízo estimado em R$ 50 mil. O homem estava foragido no estado e já havia sido alvo da "Operação Fraude no Amor", deflagrada pela Polícia Civil do estado nordestino.

O golpe ocorreu no município de Maxaranguape, quando o autor conheceu a vítima através de um aplicativo de relacionamento. Após conquistar sua confiança e criar um vínculo afetivo, ele a persuadiu a transferir bens de sua propriedade para o nome dele, prometendo que os utilizariam em conjunto. No entanto, um dia após a transferência, ele vendeu os bens e desapareceu, gerando o prejuízo de dezenas de milhares para a vítima.

Os agentes da 106ª DP realizavam o monitoramento de inteligência do autor, através de informações passadas pela Delegacia Especializada em Falsificações e Defraudações de Natal, quando encontraram o autor no trevo de Bonsucesso. O homem foi conduzido à delegacia para os procedimentos necessários.