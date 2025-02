Hingo Hammes em Brasília - Foto: Divulgação

Hingo Hammes em BrasíliaFoto: Divulgação

Publicado 13/02/2025 19:01

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, participou nesta semana do encontro nacional de prefeitos e prefeitas de todo o país, que se reuniram na capital federal, Brasília. Foram três dias de evento, com 3.110 prefeitos e 560 vice-prefeitos, representando 3.200 municípios do país.

“Estar em Brasília, em contato com o Governo Federal, é sempre uma oportunidade de estabelecer pontes, elos que podem resultar na captação de recursos para trazer projetos de melhorias para a nossa cidade. Foram três dias de muito aprendizado, de contato com outros prefeitos do país e muita troca de experiências bem-sucedidas e diálogo”, destacou o prefeito de Petrópolis.

Os prefeitos visitaram stands, participaram de oficinas e palestras promovidas pelo governo federal, no Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Quase 20 mil pessoas participaram do encontro. Nos três dias de evento, os prefeitos tiveram a oportunidade de expor a realidade de suas cidades. A conclusão de obras inacabadas em Petrópolis por gestões anteriores esteve entre as demandas levadas pelo prefeito. “ Temos muitas demandas na cidade e, que com a crise financeira que estamos vivendo, precisamos muito do auxílio do apoio federal, estar em contato direto é fundamental para estreitar as relações e conhecer as oportunidades de programas que podemos participar”, finalizou.

O Encontro Nacional de Novos Prefeitos e Prefeitas foi baseado em seis eixos temáticos principais: Boa Governança, Sistemas Informatizados e Serviços; Programas e Ações do Governo Federal; Governança Climática; Assistência Técnica – Transferências Governamentais; Lideranças Femininas; e Pacto Federativo Brasileiro. Com o tema "A cidade que queremos está em nossas mãos", o encontro foi realizado nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro. O objetivo é incentivar a cooperação entre os municípios e o Governo Federal, estimulando a implementação de políticas públicas inovadoras, inclusivas e sustentáveis.