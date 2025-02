Leonardo Boff - Foto: Divulgação

Leonardo BoffFoto: Divulgação

Publicado 12/02/2025 20:41

Petrópolis - A Universidade Candido Mendes (UCAM) e o Centro Alceu Amoroso Lima para a Liberdade (CAALL) estão com inscrições abertas para o curso de extensão universitária “Valores da Democracia: Direitos Humanos”. Totalmente on-line, o programa é voltado para qualquer pessoa interessada em compreender e refletir sobre temas contemporâneos relacionados aos Direitos Humanos e aos Valores Democráticos.

O curso, que chega à sua terceira etapa por meio do programa “Valores da Democracia”, iniciado em 2015, é conhecido por promover reflexões interdisciplinares que integram Direito, Ética, Sociologia, História e Filosofia. As aulas, ministradas por especialistas renomados de diversas áreas, são abertas a estudantes, professores, pesquisadores e a todos os interessados, incluindo brasileiros que residem no exterior.

Com início previsto para 11 de março de 2025, o curso terá duração de três meses e será composto por 19 encontros ao vivo, realizados às terças e quintas-feiras, das 19h30 às 21h30. O programa alia teoria e prática, oferecendo um panorama sobre temas como dignidade humana, cidadania, pluralismo político e desenvolvimento social.

Desde sua criação, o curso tem se destacado pelo corpo docente de excelência, que inclui especialistas e personalidades ligadas ao Grupo de Trabalho Alceu Amoroso Lima. Entre os participantes confirmados estão Leonardo Boff, Leandro Garcia, Margareth Dalcolmo, Rosa Freire D’Aguiar, Rubens Ricupero, Alessandro Molon e Patrus Ananias.

O programa também dialoga com os cursos de pós-graduação “stricto sensu” da UCAM Mestrado em Direito, e Mestrado e Doutorado em Sociologia Política , além de centros de pesquisa reconhecidos, como o Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro (IUPERJ), o Centro de Estudos Afro-Asiáticos e a Academia da Latinidade.

“Pessoas renomadas estarão conosco, debatendo a necessidade de vigilância constante em nossa democracia e o legado de Dr. Alceu, fundamental na luta pela democracia, será sempre mantido vivo. Buscamos, assim, construir a paz tão sonhada por todos nós”, ressalta Maria Helena Arrochellas, diretora do CAALL e uma das coordenadoras do curso.

Para Leonardo Boff, os direitos humanos ganham verdadeira universalidade quando começam pelos mais vulneráveis. “O curso evidenciará que os direitos fundamentais começam com o direito à vida e aos meios para viver, como trabalho, moradia, educação e segurança. Só ao garantir esses direitos aos considerados últimos é que os direitos humanos se tornam realmente universais”, afirma.

Estrutura do curso

“Valores da Democracia: Direitos Humanos” será dividido em quatro módulos temáticos, cada um ministrado por palestrantes convidados, e abordará tópicos como:

Módulo I: Democracia e Direitos Humanos: Apresentação e Marcos Teóricos (3 aulas);

Módulo II: Contextualização Histórica dos Direitos Humanos (3 aulas);

Módulo III: Direitos Humanos em Espécie e Efetividade dos Direitos Humanos (10 aulas);

Módulo IV: Direitos Humanos e Ordem Internacional (3 aulas).

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo site https://www.candidomendes.edu.br/cursos/extensao/curso-de-extensao-valores-da-democracia-direitos-humanos/, onde também está disponível o conteúdo programático completo. Para mais informações, entre em contato pelo e-mail centroamorosolima@yahoo.com.br