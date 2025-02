Moto foi recuperada em Petrópolis - Foto: Divulgação/PRF

Moto foi recuperada em PetrópolisFoto: Divulgação/PRF

Publicado 12/02/2025 18:20

Petrópolis - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na BR-040, uma motocicleta que havia sido roubada em abril de 2024, em Bangu, no Rio de Janeiro. Um homem de 20 anos foi detido por suspeita de receptação.

Uma equipe realizava fiscalização na rodovia quando abordou uma moto. Em verificação aos elementos identificadores, foi constatado que a placa apresentava informação de um veículo ciclomotor. Pesquisando os demais elementos identificadores, foi encontrado o gravame de roubo registrado na 34ª DP.

O condutor, de 20 anos, informou que teria comprado o veículo horas antes na comunidade do “Jacarezinho”, no Rio de Janeiro, pelo valor de 3 mil reais e que estava em deslocamento para a sua residência no bairro Araras, em Petrópolis.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.