Aves sendo soltas em PetrópolisFoto: Divulgação

Publicado 10/02/2025 22:40

Petrópolis - Na manhã desta segunda-feira (10), a Polícia Militar, junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) APA Petrópolis, realizou a soltura de 22 aves em uma área de preservação ambiental.

De acordo com a PM, as aves haviam sido apreendidas no último sábado (8) e passaram por atendimento veterinário antes de serem devolvidas à natureza.

Mais apreensões

Enquanto a ação era realizada, o 26º BPM recebeu uma outra denúncia relacionada a aves presas de forma ilegal. No local, mais 56 pássaros foram apreendidos. Quatro pessoas envolvidas nas capturas ilegais irão responder por crimes federais contra o meio ambiente.