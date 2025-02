Cláudio Luís Braga Dell"Orto assumiu a presidência da Emerj - Foto: Jenifer Santos

Publicado 09/02/2025 17:54 | Atualizado 09/02/2025 18:11

Petrópolis - O Petropolitano Cláudio Luís Braga Dell'Orto assumiu, na última sexta-feira (7), o cargo de diretor-geral da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro (Emerj). A cerimônia ocorreu com a posse da nova administração para o biênio 2025/2026.

Cláudio Luís Braga Dell'Orto é formado em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis (UCP), professor da PUC-Rio e iniciou sua carreira no Judiciário como magistrado em 1991. Tomou posse como desembargador em 2009. Foi presidente da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) e membro do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), onde atuou como corregedor e presidente.



Foi promotor de Justiça de 1986 a 1991, até ingressar na magistratura. Atuou como juiz auxiliar da Corregedoria e, atualmente, compõe a 1ª Câmara de Direito Público. Atualmente, preside o Comitê Gestor de Inteligência Artificial (CGIA) do TJRJ. Na Emerj, o desembargador Cláudio Luís Braga Dell'Orto estava como vice-presidente do Conselho Consultivo, coordenador e professor da disciplina de Direito Digital, além de atuar como magistrado supervisor de Tecnologia da Informação.

Nos outros cargos, Ricardo Couto de Castro foi eleito o presidente Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ); Cláudio Brandão de Oliveira, assumiu o cargo de corregedor-geral da Justiça; Suely Lopes Magalhães foi para 1ª Vice-Presidência; Maria Angélica Guerra Guedes assumiu a 2ª Vice-Presidência; e Heleno Ribeiro Pereira Nunes, foi para a 3ª Vice-Presidência.