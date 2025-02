Romulo Kuranyi se destaca por trabalhos feitos em carros de alto padrão - Foto: Divulgação

Romulo Kuranyi se destaca por trabalhos feitos em carros de alto padrãoFoto: Divulgação

Publicado 08/02/2025 16:23

Petrópolis - O artista brasileiro Romulo Kuranyi, nascido em Petrópolis, chamou atenção na última semana, na Alemanha, ao transformar um Bentley em uma obra de arte sobre rodas. O projeto, realizado em parceria com a Bentley Stuttgart e a seguradora Allianz Stolze & Rosin, foi apresentado em um evento que reuniu grandes nomes da arte, esporte e do mercado de luxo.

Conhecido por personalizar modelos de carros de alto padrão, como o Bugatti Chiron — um dos esportivos mais caros do mundo — o artista mostrou, mais uma vez, sua habilidade em integrar arte ao universo automobilístico de luxo. No evento, marcaram presença o ex-jogador de futebol Kevin Kuranyi, o influenciador Ronni Strauss, além de executivos de peso, como Christian, CEO da Bentley Stuttgart, e Oliver Rosin, CEO da Allianz Stolze & Rosin.

De Petrópolis para o mundo

Kuranyi cresceu no bairro Mosela, em Petrópolis, e se mudou para a Alemanha aos dez anos com a família. Filho de um artista plástico francês e de uma escritora brasileira, ele começou a pintar ainda jovem. Em 2013, suas obras começaram a ser reconhecidas internacionalmente, e desde então, têm circulado por diversos países. Seus trabalhos, que mesclam elementos da Pop Art com influências indígenas, estão presentes em veículos de luxo, camisetas, fachadas e outras superfícies, sempre utilizando materiais como tinta e acrílico. Além disso, suas criações já foram expostas em importantes espaços internacionais, como o Carrossel do Louvre, em Paris, e na exposição Peace Love and Light, em Frankfurt.

Kuranyi também tem se destacado em mostras de grande relevância, como o show Tribute to Bob Dylan (2021), e mantém parcerias com grandes marcas, como a STABILO.

“Minhas obras refletem minhas raízes brasileiras, as culturas que conheci e as experiências que vivi desde a infância. Tento apresentar essas histórias de forma simples, mas com significado”, comenta o artista.

O trabalho do brasileiro pode ser acompanhado através do seu site oficial e de suas redes sociais: @romulokuranyi.