Plano de Educação Ambiental já começou a ser elaboradoFoto: Divulgação

Publicado 06/02/2025 15:07

Petrópolis - A Cidade Imperial vai ganhar um Plano Municipal de Educação Ambiental, com o objetivo de envolver a população em ações educativas. A proposta, que visa tornar a cidade mais consciente e sustentável, foi discutida durante uma reunião entre representantes de diversas secretarias municipais, da Comdep e o do Conselho Municipal de Meio Ambiente (Comdema).

“O plano perpassa os muros das escolas e ganha as comunidades. O nosso objetivo é que ele seja um plano de ação executivo, não somente pela Comdep, mas por diversos órgãos e secretarias. Precisamos integrar esforços para atingir todos os públicos e sensibilizar a população de maneira efetiva”, afirmou o prefeito Hingo Hammes.

Durante a reunião, foram discutidas as contribuições das secretarias de Meio Ambiente, Educação, Saúde e Proteção e Defesa Civil, além do Comdema, que conta com uma Câmara Técnica de Educação Ambiental. “Precisamos unir e reunir esforços para saber para qual público queremos falar e de que forma podemos atingir cada um. O importante é que, juntos, poderemos realizar ações significativas de educação ambiental na cidade”, disse o vice-prefeito e secretário de Meio Ambiente, Albano Filho Baninho.

A presidente da Comdep, Fernanda Ferreira, destacou o papel das ações educativas em todas as faixas etárias. “Desde as crianças da Educação Infantil, que estamos preparando uma metodologia própria com atividades interativas e lúdicas, até os idosos, que também são um público importante nas nossas ações nas comunidades. Queremos que todos participem e se engajem em práticas como a coleta seletiva, compostagem e a conscientização sobre o descarte correto de resíduos”, afirmou.

Para Bárbara Pellegrine, presidente do Comdema, a integração entre os diversos órgãos e entidades é essencial. “É fundamental que haja uma integração e uma união de forças entre os órgãos envolvidos, para que possamos dividir as atribuições e partir para as ações. O objetivo é sensibilizar a população petropolitana sobre a importância da preservação da natureza e de como cada um pode contribuir para melhorar nossa cidade”, comentou.

O plano de educação ambiental se configura, segundo a presidente da Comdep, como uma política pública intersetorial, com ações que buscam transformar a conscientização e os hábitos da população em relação ao meio ambiente, tornando Petrópolis uma cidade mais sustentável.