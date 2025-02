Carro havia sido furtado em 2021 - Foto: Alexandre Simonini

Publicado 05/02/2025 16:58

Petrópolis - Agentes da Operação Desmonte, do Governo do Estado, que fiscaliza a atividade das empresas de desmontagem de veículos e comercialização de peças usadas, interditaram o maior ferro-velho de Petrópolis, nesta terça-feira (04). No estabelecimento, que fica no bairro Moinho Preto, foram encontrados um carro e um motor furtados. Os fiscais também constataram infrações ambientais graves e duas pessoas foram conduzidas em flagrante para a 105ª DP.



Segundo o Detran, um carro Mercedes Classe A, furtado em 2021, foi encontrado no local, além de um motor. Para chegar ao ferro-velho, agentes do setor de monitoramento da Diretoria Geral de Atividades de Desmontagem do órgão fizeram um levantamento de toda a região durante 15 dias.



O ferro-velho funcionava em uma extensão de cerca de 500 metros da Rua Stefan Zweig. Mais de cem carcaças de automóveis, além de peças de carros, estavam amontoadas no terreno e na encosta, causando risco de deslizamentos. Algumas sucatas estavam empilhadas próximo à calçada e até mesmo em meio a arbustos, também colocando em risco pedestres e veículos que passavam pela rua. Óleo de motor e outros resíduos de automóveis eram lançados diretamente no solo, o que caracteriza crime ambiental.



De acordo com o Diretor-Geral da Diretoria de Atividades de Desmontagem do Detran.RJ, Luiz Alberto Moreira Coelho, os agentes terão de permanecer no local durante alguns dias para que todas as carcaças e peças sejam vistoriadas. Com o estabelecimento fechado, o material foi apreendido e será encaminhado para destruição em empresas de reciclagem cadastradas no Detran.



A força-tarefa é coordenada pelo Detran.RJ e tem a participação das polícias Civil e Militar, do Instituto Estadual do Meio Ambiente (Inea), da Secretaria de Estado de Fazenda e do Corpo de Bombeiros. Criada em agosto de 2023 pelo Governo do Estado, a Operação Desmonte tem o objetivo de coibir a venda de peças de automóveis de procedência ilegal, sem notas fiscais e roubadas. A intenção é que todos os ferros-velhos se cadastrem junto ao Detran.RJ para passar a atuar dentro da lei, comercializando peças cadastradas e com notas fiscais.



Desde a criação da força-tarefa, foram realizadas 43 operações, com 96 ferros-velhos interditados. Outros 66 estabelecimentos se cadastraram junto ao Detran.RJ, passando a fornecer peças cadastradas e de procedência comprovada.