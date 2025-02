Caçamba foi instalada no Hortomercado - Foto: Divulgação

Caçamba foi instalada no HortomercadoFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2025 15:44

Petrópolis - A coleta seletiva em Petrópolis está expandindo. Neste sábado (1), o Hortomercado Municipal, em Itaipava, recebeu um novo ponto de entrega voluntária de coleta seletiva (PEV), instalado pela iniciativa privada. Dessa vez, o projeto contou com uma novidade importante: a parceria com a Ambipar Environment, que disponibilizou uma caçamba exclusiva para o descarte de vidro. Esse tipo de resíduo é um dos mais difíceis de se degradar no meio ambiente, sendo o que leva mais tempo para ser totalmente absorvido pela natureza, podendo levar até um milhão de anos para desaparecer.

O projeto é idealizado pela Opensat Soluções, com apoio da CRAS Madeira. Este é o quarto ponto de coleta seletiva instalado pela iniciativa privada no município, consolidando a expansão do projeto. César Magno, gestor da Opensat e embaixador do projeto Lixo Zero em Petrópolis, destaca que o crescimento da iniciativa é essencial para consolidar a coleta seletiva como um hábito no município. “Com o apoio da Ambipar e da COMDEP, a Opensat, em parceria com a CRAS Madeira, consegue estruturar ainda melhor o projeto e oferecer soluções cada vez mais eficazes para o descarte correto dos resíduos. Nosso objetivo é continuar expandindo e tornando Petrópolis uma referência em sustentabilidade”, afirma.

A escolha do Hortomercado para a instalação do novo PEV, feita em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, foi estratégica e tem o objetivo de facilitar o descarte adequado de resíduos recicláveis na região. Isto porque o novo ponto de coleta não atende apenas os feirantes e artesãos da Feirarte, que geram grande volume de resíduos, mas também os moradores da região e aqueles que passam pelo local diariamente. Por ser uma área de grande movimentação, a expectativa é de que o ponto facilite o descarte correto e incentive a participação da população na separação de materiais recicláveis.

Neste ano de 2025, o projeto passou a contar, ainda, com o apoio da Prefeitura de Petrópolis, inicialmente por meio da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis (COMDEP), se estendendo a outras secretarias.. “Temos o compromisso em tornar Petrópolis cada vez mais sustentável. A instalação dessas lixeiras, essa parceria com a Opensat, são passos importantes para conquistarmos este objetivo”, disse o prefeito Hingo Hammes.

A inauguração deste sábado contou com a presença do Vice-prefeito e Secretário de Meio Ambiente, Albano Baninho, e do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Samir El Ghaoui, que reforçaram a importância de parcerias como essa para a sustentabilidade do município. “Essa é uma conquista para o nosso Horto Municipal. A parceria vai nos permitir oferecer aos comerciantes uma infraestrutura melhor, uma oportunidade para tratar os resíduos de maneira consciente gerando menos lixo para toda região”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico Samir El Ghaoui.

O novo ponto de coleta seletiva no Hortomercado de Itaipava já está em funcionamento e pronto para receber materiais recicláveis, incluindo vidro, que agora conta com uma destinação mais eficiente e ambientalmente responsável.

Expansão do projeto e inovação tecnológica

Desde 2022, a Opensat vem promovendo a revitalização de pontos de coleta, a instalação de câmeras de monitoramento e ações de jardinagem, contribuindo para a requalificação urbana de diversas áreas de Petrópolis. Hoje, a Opensat monitora 16 caçambas espalhadas pela cidade monitorando os pontos para que não haja descarta de entulhos. Para 2025, a empresa pretende ampliar ainda mais o alcance da iniciativa, buscando novos locais e parcerias estratégicas.

Nos últimos dois meses, a iniciativa instalou pontos de coleta em Pedro do Rio, na Cachoeira da Rocinha, em Secretário, no Hortomercado Municipal e também no Catobira, em Itaipava. Este último passou por uma revitalização completa, recebendo uma arte inovadora em grafite, além de iluminação e da plantação de mudas.

Uma das novidades para esta nova etapa do projeto é a parceria com a empresa petropolitana de tecnologia Neki. Um protótipo baseado em inteligência artificial que será integrado às lixeiras e caçambas do projeto, permitindo o monitoramento em tempo real da quantidade e do tipo de resíduos descartados. O objetivo é otimizar o recolhimento e entender melhor o fluxo de utilização dos pontos de coleta seletiva na cidade.

Com quase 30 anos de atuação, a Opensat Soluções é reconhecida pela qualidade de seus serviços de internet e segurança colaborativa. Atualmente, ela combina inovação tecnológica com um forte compromisso ambiental, com o objetivo de transformar Petrópolis em um modelo de sustentabilidade. Ao contratar os serviços da Opensat, o cliente não adquire apenas um sistema de internet, mas passa a fazer parte do projeto Conexão Verde, uma iniciativa social e ambiental.