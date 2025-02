Manutenção será feita na Mosela - Foto: Divulgação

Manutenção será feita na MoselaFoto: Divulgação

Publicado 04/02/2025 16:54

Petrópolis - A concessionário Águas do Imperador informou que o abastecimento será interrompido em ruas da Mosela, nesta quarta-feira (05), a partir das 9h, para uma intervenção na rede de distribuição. A previsão é de que o abastecimento seja retomado gradativamente a partir das 15h do mesmo dia. A recomendação é para que os moradores façam o uso consciente da água durante este período.



Confira as ruas que terão o abastecimento interrompido:

Rua Principal da Mosela, Rua Pedras Brancas, Vila Alfredo M dos Santos, Vila Arthur Gomes de Carvalho, Ladeira Carlos Bitencourt, Rua Frederico Kronemberger, Rua São Judas Tadeu, Rua Candido Portinari, Ladeira Pedro Molter, Rua Maria Ludovina, Rua Magnus Kling, Rua Brigadeiro Godinho dos Santos, Rua Mario Octavio Felipe, Servidão José Luiz de Souza, Vila Carlos Kling Sobrinho, Rua Prof. Monken, Major Sergio, Rua Batista da Costa, Vila Francisco Ferreira de Oliveira.