Secretaria de Educação de Petrópolis - Foto: Reprodução

Secretaria de Educação de PetrópolisFoto: Reprodução

Publicado 04/02/2025 16:03

Petrópolis - A rede municipal de ensino ampliou o tempo de permanência nas escolas de tempo integral. A partir deste ano, 33 unidades escolares passam a atender os estudantes por nove horas diárias, um acréscimo de uma hora na jornada escolar. A medida visa aprimorar o aprendizado e fortalecer o desenvolvimento dos alunos da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, incluindo as turmas de quinto ano.

As escolas adotam horários flexíveis, com início das atividades em diferentes turnos. Algumas unidades começam às 7h, outras às 7h30 e há também aquelas que iniciam às 8h, conforme a organização de cada instituição.

O prefeito Hingo Hammes destacou que a ampliação do horário reflete o compromisso da gestão com a melhoria da qualidade do ensino.

“Esse avanço possibilita que os estudantes tenham mais tempo para aprofundar os conteúdos e participar de atividades complementares que contribuem para sua formação integral”, afirmou.

As escolas seguem o currículo obrigatório e oferecem um outro diversificado, aplicado por meio de oficinas que englobam diferentes áreas do conhecimento. Entre as atividades oferecidas estão orientação de estudos em Português e Matemática, linguagem artística, esportes, promoção da saúde, educação ambiental, informática e tecnologia, cidadania, empreendedorismo, comunicação e iniciação científica.

“A estrutura curricular foi planejada para garantir que os estudantes tenham acesso a uma formação completa, aliando teoria e prática. O tempo adicional favorece a consolidação dos conteúdos e permite o desenvolvimento de novas habilidades”, explicou o secretário de Educação, Alexandre Gurgel.

Com a ampliação do horário, a rede municipal busca proporcionar um ambiente mais dinâmico e enriquecedor para os alunos, garantindo o suporte necessário para o aprendizado e a formação cidadã. A iniciativa também fortalece a inclusão digital e o acesso a novas metodologias educacionais, essenciais para a preparação dos estudantes para os desafios futuros.

As escolas que adotaram o novo modelo contam com espaços adequados para a realização das atividades propostas, além de acompanhamento pedagógico contínuo. A gestão municipal segue monitorando os resultados da ampliação da carga horária, visando aprimorar as estratégias educacionais e consolidar a proposta de ensino integral como referência na rede pública.