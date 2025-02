Volta às aulas ocorreu nesta quarta em Petrópolis - Foto: Reprodução

Publicado 05/02/2025

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis inicia o ano letivo de 2025 nesta quarta-feira (5), com o retorno de mais de 36 mil alunos às 191 unidades de ensino da rede municipal, incluindo 80 Centros de Educação Infantil (CEIs). A Secretaria de Educação preparou as escolas para acolher estudantes e famílias nesse período inicial. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans) e a Guarda Civil implementaram um esquema especial para garantir fluidez no trânsito e reforço no transporte público.

Nos primeiros três dias, as equipes gestoras terão flexibilidade para organizar o funcionamento das unidades escolares. Os funcionários contratados, incluindo RPAs e terceirizados, já iniciam suas atividades. O acolhimento das famílias será prioridade.

O prefeito Hingo Hammes destaca a importância do retorno das atividades escolares para a cidade. “O início do ano letivo é um momento fundamental para milhares de famílias. Trabalhamos para garantir que todas as escolas estejam prontas para receber os alunos com segurança e estrutura adequada. Além da parte pedagógica, estamos atentos à alimentação, transporte e mobilidade urbana, para que esse retorno ocorra da melhor maneira possível. Contamos com a parceria de toda a comunidade escolar nesse processo”.

O secretário de Educação, Alexandre Gurgel, reforça os desafios enfrentados e as medidas adotadas para um retorno seguro. “Nesses primeiros três dias, podem ocorrer alguns ajustes finos para que tudo funcione corretamente. Desde o início temos atuado para corrigir falhas e aprimorar processos. O compromisso é garantir um ambiente adequado para o aprendizado, oferecendo suporte tanto para alunos quanto para profissionais da educação”.

Reforço na mobilidade urbana

A CPTrans organizou um plano de ação para o transporte público, considerando o retorno às atividades escolares. Linhas que estavam suspensas durante o recesso retomam a operação, enquanto outras voltam a circular com grade horária normal. Algumas das linhas que terão reforço na operação incluem:

•Cidade das Hortênsias: 300 – Terminal Corrêas via Quissamã, 301 – Loteamento Samambaia via Rua G, 330 – Terminal Corrêas via Pedro Elmer

•Cidade Real: 100 – Terminal Bingen, 104 – Vila Militar, 110 – Duarte da Silveira

•TURP: 600 – Terminal Corrêas, 610 – Araras, 704 – Madame Machado

A Guarda Civil também estará mobilizada para atuar nos principais pontos de retenção. O controle de carga e descarga foi ajustado para evitar bloqueios viários, e agentes reforçarão a fiscalização em cruzamentos estratégicos, como a Rua Marechal Carmona, no Centro. O combate à formação de filas duplas será intensificado, especialmente em áreas de grande circulação, como a Marechal Deodoro. Três viaturas permanecerão em pontos fixos para monitoramento e intervenção imediata.