Homem permaneceu à disposição da JustiçaFoto: Divulgação/105ª DP

Publicado 05/02/2025 18:30

Petrópolis - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (5), um homem pelo crime de violência doméstica. O indivíduo teria invadido a residência da ex-companheira, no Duarte da Silveira, feito ameaças de morte e agredido fisicamente o atual da mulher.

De acordo com a 105ª DP, a vítima, de 22 anos, foi até a delegacia e informou que o autor tinha invadido sua casa na presença dos filhos menores do casal, agredido o seu atual companheiro, feito ameaças de morte aos dois e feito com que um cachorro feroz a mordesse. Além disso, utilizou um pedaço de madeira com muitos pregos durante o ato. Em seguida, fugiu do local.

Após a polícia tomar conhecimento, o homem foi identificado e preso em Itaipava, depois de tentar se esconder em uma obra. Segundo a Polícia Civil, o indivíduo era possessivo e inconformado de sua ex-esposa ter iniciado outra relação.