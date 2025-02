Cacau Protásio irá se apresentar no Teatro Imperial - Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2025 17:55

Petrópolis - Prometendo arrancar gargalhadas do público, a atriz e humorista Cacau Protásio sobe a Serra para uma apresentação inédita em Petrópolis. O show de stand-up “100% Cacau” acontece, no dia 23 de março (domingo), às 18h, no palco do Teatro Imperial. A programação faz parte de uma série de atividades especiais no Teatro Imperial em comemoração ao Mês da Mulher.



Depois do sucesso na TV e no cinema, a atriz estreia seu próprio espetáculo, onde reúne histórias hilárias reunidas em sua trajetória. Sua carreira é repleta de peças e montagens, dentre elas a aclamada pelo público e crítica “Trair e Coçar é Só Começar”. Cacau também participou de diversos filmes, ganhando destaque com os sucessos de bilheteria:“Vai que cola - O Filme”,” Vai que cola - O Filme 2” , e “ Os Farofeiros”. Recentemente a atriz deu vida a “Nega Juju”, no filme “No Gogó do Paulinho” e protagonizou “Juntos e Enrolados” com Rafael Portugal.

Na TV fez parte de grandes projetos, tais como: O Clone (2002), A Grande Família (2003), A Diarista (2007), Malhação (2009) e Ti Ti Ti(2010), mas os grandes índices de popularidade vieram quando interpretou a personagem Zezé, na novela, “Avenida Brasil”, de João Emanuel Carneiro.

Atualmente Cacau desponta no cenário nacional com grande destaque no programa humorístico “Vai Que Cola”, no qual representa Terezinha.