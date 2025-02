Motos foram levadas para o pátio da CPTrans - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 08/02/2025 16:07

Petrópolis - Na madrugada deste sábado (08), 12 motocicletas foram apreendidas e três carros foram multados, em uma operação conjunta realizada. Os veículos foram conduzidos ao depósito da CPTrans, localizado no bairro Morin. A ação contou com a participação da Secretaria de Serviços, Segurança e Ordem Pública (SSOP), Guarda Civil, Polícia Militar, Polícia Civil e CPTrans.

"Sabemos que muitos moradores enfrentam transtornos diários com motos em alta velocidade e veículos irregulares. Essas fiscalizações são essenciais para garantir a ordem e reduzir acidentes. Estamos reforçando a presença nas ruas para que todos possam transitar com mais tranquilidade”, afirmou o prefeito Hingo Hammes, que destacou a importância da operação e o impacto positivo para a segurança da população.



Outras ocorrências registradas pela Guarda Civil ao longo da semana



Durante a semana, a Guarda Civil atendeu a diferentes ocorrências. No Terminal Centro, uma mulher acionou a equipe para auxiliar outra mulher que estava sendo assediada. No local, foi constatado o assédio por um indivíduo que alisava a perna da vítima. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 105ª DP, onde permaneceu detido.



Outra ação envolveu o recolhimento de um cavalo que estava solto nas ruas. O animal foi avistado na Rua Santos Dumont e identificado como proveniente do bairro Carangola. A equipe realizou o resgate e encaminhou o cavalo ao curral da Cobea. A Guarda Civil é responsável pela apreensão e guarda do animal.



Ainda no Terminal Centro, uma mulher foi detida por tráfico de drogas. A suspeita comercializava pedras de crack quando foi abordada pela Guarda Civil, com o auxílio de um dos cães do Canil da corporação. A mulher foi conduzida à 105ª DP, onde permaneceu sob custódia da Polícia Civil.