Ronda Escolar na E. M. Geraldo Ventura Dias - Foto: Divulgação/PMP

Publicado 07/02/2025 17:19

Petrópolis - A Ronda Escolar foi retomada no início do ano letivo de 2025, com o objetivo de reforçar a segurança e a convivência no ambiente escolar. A iniciativa, coordenada pela Guarda Civil em parceria com a Secretaria de Educação, busca atuar preventivamente para garantir tranquilidade a estudantes, professores e funcionários das unidades de ensino.

O programa realiza patrulhamento regular no entorno das escolas, prevenindo situações de risco e fortalecendo a relação entre a comunidade escolar e os agentes de segurança. A equipe também presta apoio em ocorrências e promove ações educativas sobre temas como prevenção ao uso de drogas, combate ao bullying e incentivo à cidadania.

“A segurança das escolas é uma prioridade. A retomada da Ronda Escolar permite um acompanhamento mais próximo e uma resposta mais rápida a qualquer situação que exija intervenção”, afirmou o prefeito Hingo Hammes. Ele destacou a importância do trabalho preventivo para proporcionar um ambiente mais seguro e propício ao aprendizado.

A atuação da Ronda Escolar também envolve a realização de palestras e campanhas de conscientização voltadas a estudantes e responsáveis. A integração com o Conselho Tutelar e outras instituições possibilita um atendimento mais eficiente e direcionado a cada demanda.

“A Ronda Escolar é uma iniciativa essencial para garantir um ambiente seguro e propício ao aprendizado. O contato direto dos agentes com alunos, professores e famílias fortalece a prevenção e melhora o relacionamento dentro da comunidade escolar”, destacou o secretário de Educação, Alexandre Gurgel.

O planejamento da Ronda Escolar foi elaborado com base na análise das necessidades das unidades educacionais. A programação das atividades ocorre de forma estruturada, considerando as especificidades de cada região e a realidade das escolas atendidas.

“A presença da Ronda Escolar fortalece o vínculo entre a Guarda Civil e a comunidade escolar. Isso permite a construção de um ambiente de confiança e colaboração, prevenindo conflitos e ampliando a segurança”, afirmou Marcelo Chitão, secretário de Serviços, Segurança e Ordem Pública.

Entre os principais benefícios do programa estão a redução de episódios de violência, o fortalecimento da cultura de prevenção, o incentivo à participação da comunidade escolar e a promoção de um ambiente propício ao aprendizado.

Para acionar a Ronda Escolar ou obter mais informações, entre em contato pelo telefone (24) 2246-9274 ou pelo e-mail guardacivil@petropolis.rj.gov.br.