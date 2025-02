Profissionais da Saúde foram treinados desde o fim de janeiro para a utilização do Implanon - Foto: Divulgação/PMP

Profissionais da Saúde foram treinados desde o fim de janeiro para a utilização do ImplanonFoto: Divulgação/PMP

Publicado 07/02/2025 17:15

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou, durante a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a capacitação para um dos métodos contraceptivos mais modernos para as mulheres. O Implanon, um implante subdérmico de etonogestrel, será disponibilizado gratuitamente ainda neste mês de fevereiro a adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

O treinamento dos profissionais de saúde começou no fim de janeiro. Inicialmente, o Implanon estará disponível no Centro de Saúde Coletiva e na Unidade Básica de Saúde (UBS) de Itaipava, como parte do programa de planejamento familiar da Secretaria de Saúde.

O programa visa ampliar as possibilidades de planejamento familiar e promover mais autonomia para as mulheres. "Esta ação reflete o nosso compromisso com a saúde das mulheres e com a redução das desigualdades em Petrópolis", afirmou o prefeito Hingo Hammes. "Queremos garantir que todas tenham acesso a métodos contraceptivos modernos e eficazes, ampliando as possibilidades de planejamento familiar e promovendo mais autonomia sobre suas escolhas”.

Na última década, o município de Petrópolis registrou uma redução de 57,66% de adolescentes grávidas. Os números caíram de 600 (2014) para 254 (2023).

O Implanon é um bastonete flexível de 4 cm, inserido sob a pele do braço, que libera hormônio de forma contínua, prevenindo a ovulação e dificultando a entrada dos espermatozoides. Com uma taxa de falha de apenas 0,05%, o método tem alta eficácia e pode ser interrompido a qualquer momento, tornando-o uma opção segura e reversível para as mulheres.

O secretário de Saúde, Luis Cruzick, também reforçou a relevância da ação. “A introdução do Implanon no SUS é mais um passo importante para garantir um cuidado integral e humanizado às famílias da nossa cidade. A oferta deste método contraceptivo visa proporcionar mais qualidade de vida, ao permitir que as mulheres e adolescentes tomem decisões mais conscientes sobre seu planejamento familiar”, explicou o secretário.

"Conseguir ter acesso ao Implanon é uma grande conquista, porque agora é uma certeza de prevenção e, pra mim, será um alívio. Eu sou mãe de três filhos e não quero mais engravidar. Então, saber que estou bem protegida, sem precisar me preocupar o tempo todo, me dá uma tranquilidade enorme", disse Ana Carolina Raimundo Viana Batista, paciente do Centro de Saúde.

A Secretaria de Saúde já recebeu uma remessa do contraceptivo, e os implantes começam a ser disponibilizados ainda na primeira quinzena de fevereiro. As equipes de saúde passam por capacitação especializada para garantir a correta aplicação do Implanon.

Critérios para a Aplicação do Implanon

O projeto, que integra o planejamento familiar, é fruto de uma iniciativa da Área Técnica de Saúde da Criança e do Adolescente. Os critérios para a aplicação do Implanon são os seguintes:

Mulheres em risco social:

•⁠ ⁠Situação de rua e dependentes de substâncias psicoativas.

•⁠ ⁠Outros tipos de risco social, que deverão ser discutidos com as Áreas Técnicas de Saúde, como violência, mulheres que vivem com HIV, situação de extrema vulnerabilidade social, mulheres com transtornos mentais graves e severos (que fazem acompanhamento na saúde mental, comprovadamente), contraindicação absoluta a outros métodos contraceptivos, entre outros.

Adolescentes com idade entre 14 e 17 anos, 11 meses e 29 dias, em situação de alta vulnerabilidade

•⁠ ⁠Mulheres que realizaram a inserção e necessitam da troca, em qualquer faixa etária, mantendo o desejo pelo método e sem contraindicação.