E. M. Rosemira de Oliveira Cavalcanti é uma das escolas que oferece o EJA no municípioFoto: Reprodução

Publicado 09/02/2025 18:08

Petrópolis - A volta às aulas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) marca o início de um novo ciclo para centenas de estudantes em Petrópolis. O programa, voltado para quem não concluiu os estudos na idade regular, oferece uma oportunidade de retomada da escolarização de forma acessível e flexível. Apenas pessoas com 15 anos completos podem ingressar na modalidade.

Atualmente, 941 alunos estão matriculados na modalidade, distribuídos em 13 unidades escolares da rede municipal. O ensino ocorre no turno da noite na maioria das unidades, com exceção de duas escolas que disponibilizam turmas no período da tarde. Nos distritos, o atendimento também está garantido, ampliando as possibilidades de acesso para diferentes regiões da cidade.

A EJA possibilita a conclusão da educação básica em um período reduzido. As fases iniciais correspondem ao 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, enquanto as fases finais abrangem do 6º ao 9º ano. Cada fase dura seis meses, com exceção das fases I, II e III. A estrutura do programa permite que os estudantes articulem seus conhecimentos prévios com o conteúdo escolar, promovendo um aprendizado contextualizado.

O Ministério da Educação estabelece que a EJA deve considerar a diversidade do público atendido, respeitando suas trajetórias e experiências. A flexibilidade é um dos pilares dessa modalidade, permitindo que jovens e adultos possam conciliar os estudos com outras atividades diárias.

Para o prefeito de Petrópolis, Hingo Hammes, a educação de jovens e adultos representa uma oportunidade essencial para aqueles que desejam transformar suas trajetórias por meio do conhecimento.

“Garantir o acesso à educação é um compromisso fundamental da gestão municipal. A EJA possibilita que mais pessoas possam concluir sua formação e ampliar suas perspectivas profissionais e pessoais”, afirmou.

O secretário de Educação, Alexandre Gurgel, destacou a importância do programa para a inclusão educacional e social dos estudantes. “A EJA oferece mais do que a escolarização. Ela proporciona aos alunos a chance de resgatar sonhos, retomar projetos e se fortalecer para desafios futuros. O envolvimento das escolas e da equipe pedagógica é fundamental para garantir uma experiência de aprendizagem significativa”, declarou.

A educação como ferramenta de transformação pessoal e profissional é a essência do programa. Com a retomada das atividades, as unidades escolares reforçam o compromisso de oferecer um ensino adequado às necessidades dos estudantes, valorizando suas histórias e potencializando suas habilidades.

As matrículas para novas turmas seguem abertas, permitindo que mais pessoas tenham a oportunidade de ingressar no programa. Os interessados podem buscar informações nas escolas municipais que oferecem a modalidade ou na Secretaria de Educação, pelo telefone (24) 2246-8678.

Lista das escolas que oferecem a Educação de Jovens e Adultos (EJA) em Petrópolis, juntamente com os respectivos telefones:

E.M. Bataillard – Mosela

Telefone: (24) 2248-7603

E.M. Governador Marcello Alencar – Quitandinha

Telefone: (24) 2245-7780

E.M. Rosemira de Oliveira Cavalcanti – Itamarati

Telefone: (24) 2231-6591

E.M. Celina Schechner – Itaipava

Telefone: (24) 2232-0048

E.M. Geraldo Ventura Dias – Alto da Serra

Telefone: (24) 2247-6112

E.M. Prefeito Jamil Sabra – Centro

Telefone: (24) 2243-6429 / (24) 2245-8815

Liceu Municipal Carlos Chagas Filho – Centro

Telefone: (24) 2242-1062

E.M. Monsenhor João de Deus Rodrigues – Pedro do Rio

Telefone: (24) 2223-2857

E.M. Professora Maria Campos da Silva – Centro

Telefone: (24) 2246-8649

E.M.Z.D.A. Hercília Henriques Moret – Corrêas

Telefone: (24) 2221-1922

E.M.Z.D.A. Moysés Furtado Bravo – Posse

Telefone: (24) 2259-1256

E. Paroquial São Pedro de Alcântara – Centro

Telefone: (24) 2245-6599

E. São Judas Tadeu – Mosela

Telefone: (24) 2231-6934